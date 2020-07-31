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Екс-мер Слов'янська Неля Штепа підозрюється у вбивстві офіцера СБУ

За даними "Інформаційного опору" вона підозрюється у вбивстві офіцера СБУ Геннадія Беліченко, яке було скоєно 13 квітня 2014 року поблизу селища Семенівка, що під Слов'янськом.

Згідно з інформацією, спільником Штепи був Ігор Гиркін.

Раніше ми повідомляли, що Європейський суд з прав людини зобов'язав Україну виплатити скандального екс-мера Слов'янська Нелі Штепі 3,6 тис. євро компенсації. ЄСПЛ визнав, що Україна порушувала її права на свободу та справедливий суд.

Нагадаємо, що Штепу затримали в 2014 році. Українська сторона звинувачувала її в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також створення терористичної групи.

Довгий час Штепа перебувала у в'язниці, в 2017 році її відпустили під домашній арешт, а в 2018 році термін домашнього арешту підійшов до кінця. З тих пір засідання по справі жінки постійно переносяться.

Нагадаємо, що харківського адвоката Штепи та Савченко пограбували.

А Politeka писала, що скандальна любителька Путіна Штепа облапошила українців: подробиці рішення суду.

Також Politeka повідомляла, що Штепа заявила, нібито донецьких терористів фінансував Яценюк.