Невідомий чоловік напав і намагався зґвалтувати журналістку телеканалу Інтер Анастасію Лугову в поїзді

Як передає Politeka.net, про це повідомила сама постраждала на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався 31 липня в поїзді Маріуполь-Київ.

Журналістка з сином їхали в купе, коли серед ночі до них проник чоловік і почав бити жінку.

"Прокинулася від ударів по голові. Невідомий проник в наше купе, був одягнений лише в труси, заблокував двері і почав бити. Притиснув до ліжка. Тримав за горло і бив багато разів. Я кричала, прокинувся син. Син почав кричати і просити "Не бити маму", на що невідомий розвернувся і хотів ударити сина. Я затримала удар, пообіцявши, що зроблю все що завгодно, лише б він не бив сина", - розповіла вона.

Анастасія зрозуміла, що зараз потрібно будь-що вивести незнайомця з купе, і запропонувала вийти, щоб син нічого не бачив. Перемістившись в купе злочинця, за дверима почувся крик хлопчика.

"Ось він шанс на порятунок", - подумала я, і запропонувала вийти і піти заспокоїти сина під приводом, що дитина може розбудити всіх. Чоловік відпустив мене, але сказав, щоб я повернулася, інакше він мене знайде і буде гірше. Вийшовши з купе, я забігла до сина і ми босоніж побігли до провідниці.Людина голий по вагону біг в нашому напрямку", - розповіла потерпіла.

У підсумку до кінця рейсу, невідомий перебував під охороною, і вже по приїзду до Києва його затримали.

Злочинців виявився уродженець Запоріжжя Віталій Рудзько, 1975 року народження. Раніше тричі судимий: у 1996 році за викрадення автомобіля, в 1999 - за хуліганство, у 2008 - за крадіжку.

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