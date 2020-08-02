Невідомий чоловік напав і намагався зґвалтувати журналістку телеканалу Інтер Анастасію Лугову в поїзді
Як передає Politeka.net, про це повідомила сама постраждала на своїй сторінці в Facebook.
Інцидент стався 31 липня в поїзді Маріуполь-Київ.
Журналістка з сином їхали в купе, коли серед ночі до них проник чоловік і почав бити жінку.
"Прокинулася від ударів по голові. Невідомий проник в наше купе, був одягнений лише в труси, заблокував двері і почав бити. Притиснув до ліжка. Тримав за горло і бив багато разів. Я кричала, прокинувся син. Син почав кричати і просити "Не бити маму", на що невідомий розвернувся і хотів ударити сина. Я затримала удар, пообіцявши, що зроблю все що завгодно, лише б він не бив сина", - розповіла вона.
Пенсії в Україні стануть менше, з'явилося жорстке попередження ПФУ: «Якщо пенсіонер не ...»
Асмус показала, як розважається ночами у ванній: "Чекаємо Текст 2"
Кароль без ліфчика показала себе в чуттєвому образі мавки: "Незаконно красива!"
Індексація пенсій та надбавки до виплат, термінова заява Мінсоцполітики: "Підвищать тим, хто..."
Анастасія зрозуміла, що зараз потрібно будь-що вивести незнайомця з купе, і запропонувала вийти, щоб син нічого не бачив. Перемістившись в купе злочинця, за дверима почувся крик хлопчика.
"Ось він шанс на порятунок", - подумала я, і запропонувала вийти і піти заспокоїти сина під приводом, що дитина може розбудити всіх. Чоловік відпустив мене, але сказав, щоб я повернулася, інакше він мене знайде і буде гірше. Вийшовши з купе, я забігла до сина і ми босоніж побігли до провідниці.Людина голий по вагону біг в нашому напрямку", - розповіла потерпіла.
У підсумку до кінця рейсу, невідомий перебував під охороною, і вже по приїзду до Києва його затримали.
Злочинців виявився уродженець Запоріжжя Віталій Рудзько, 1975 року народження. Раніше тричі судимий: у 1996 році за викрадення автомобіля, в 1999 - за хуліганство, у 2008 - за крадіжку.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі пограбували туристів, як тільки ті зійшли з поїзда. Ганебне для міста злочин на залізничному вокзалі зробили одесити.
Два хлопці віком 16 років прибули до Одеси з Києва. На пероні на них напали невідомі і під загрозою ножа відібрали гаджети і гроші. Постраждалі підлітки одразу повідомили про розбій в поліцію.
Небезпечну інфекцію завезли в Одеську область з Польщі: зроблено терміново попередження.
Відпочинок в Одесі перетворився для туриста в катування: "Зламали щелепу і ..."
Вандали громлять громадський транспорт в Одесі, є постраждалі: кадри свавілля.