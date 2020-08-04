Тележурналістка Анастасія Лугова, яку ледь не зґвалтували в поїзді, відчуває себе гірше

Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення Анастасії в Instagram.

"Після знеболювання щелепу менше хворіла, потім стало гірше. Зараз дуже погано. Голова болить. Потрібно ще вколоти обезбол, але лікарі радять це зробити пізніше, тому що можна нашкодити організму", – пише жінка.

Крім того, у журналістки сильно болить вухо і їй дуже важко лежати нерухомо під час сну.

"Видно місце перелому, на світлі видно пробіл, ніби хрящі розійшлися. Болить? Дуже. Спати на цій стороні вийде нескоро", – скаржиться Лугова.

За її словами, крім фізичного болю, вона страждає із-за отриманої психологічної травми.

"Боюся кожного шереху. Почула серед ночі чоловічий голос за стінкою, щось незрозуміле говорить голосно. Викликала медсестру, виявилося, що там чоловік кавказької національності переживає голосно - вранці йому мають робити операцію", – поділилася своїми страхами Анастасія.

Politeka повідомляла, що невідомий чоловік напав і намагався зґвалтувати журналістку телеканалу Інтер Анастасію Лугову в поїзді. Інцидент стався 31 липня в поїзді Маріуполь-Київ. Журналістка з сином їхали в купе, коли серед ночі до них пробрався чоловік і почав бити жінку.

"Прокинулася від ударів по голові. Невідомий проник в наше купе, був одягнений лише в труси, заблокував двері і почав бити. Притиснув до ліжка. Тримав за горло і бив багато разів. Я кричала, прокинувся син. Син почав кричати і просити "Не бити маму", на що невідомий розвернувся і хотів ударити сина. Я затримала удар, пообіцявши, що зроблю все що завгодно, лише б він не бив сина", - розповіла вона.

Хлопчику, який став свідком нападу на матір, журналістку Анастасію Лугову в поїзді "Маріуполь – Київ", знадобиться допомога психолога. Про це повідомив його батько Володимир.

"Він стільки раз переказав цю історію. Кожен раз проживаючи це і кожен раз доходячи до сліз. Він каже: "Мамочко, прости, що я тебе не врятував", – розповів чоловік постраждалої.

Побита дніпрянка передала привіт Філатову: "Я не знаю, хто він такий, але..."

Українську топ-модель побили в Туреччині, фото свавілля: "Я не хочу мовчати..."

У Києві чоловік вирішив помститися співмешканцю колишньої коханої: "В наручниках вивезли в ліс і..."