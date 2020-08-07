19-річний хлопець випадково переїхав чотирирічну дівчинку автомобілем, здаючи назад

Моторошна історія розігралася на вулиці Стрийській у місті Дрогобич на Львівщині, передає Politeka.net з посиланням на обласне управління поліції.

За інформацією правоохоронців, 19-річний місцевий житель, перебуваючи за кермом автомобіля Volkswagen Golf, їхав заднім ходом. У якийсь момент він зачепив дівчинку, яка каталася на самокаті на парковці. Дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

На записі, опублікованому в телеграм-каналі IPNews database, видно, що спочатку водій зачіпає дитину заднім колесом, і дівчинка падає, а потім проїжджає по ній переднім колесом і відразу ж їде назад, переїхавши дитину втретє.

До машини відразу ж побігли присутні поблизу чоловіки. Один з них схопив дівчинку на руки, другий кинувся до водія.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. СВодію світить штраф від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

В якому стані дитина на даний момент, поки невідомо.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють обставини події.

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