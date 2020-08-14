В окупованому Криму колишній співробітник СБУ переметнувся в ФСБ і без докорів сумління катував українців

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію ГУ Нацполіції в АРК і Севастополі.

Як розповіли правоохоронці, із заявою про тортури в поліцію звернувся 34-річний чоловік.

Він повідомив, що його викрала група невідомих осіб, надівши мішок на голову і посадивши в мікроавтобус, після чого тортурами змусили визнати себе винним у купівлі та зберіганні патронів і боєприпасів, а також поширенні екстремістських матеріалів, підписати визнання і погодитися співпрацювати з ФСБ.

Українця били по голові до такої міри, що він втрачав свідомість, а ноги і руки йому зв'язали скотчем. Коли він "відключався", його приводили до тями за допомогою медпрепаратів і продовжували знущатися. Зрештою він погодився на умови злочинців.

За словами начальника ГУ НП в АР Крим і Севастополі Віталія Стрижака, зараз правоохоронці проводять слідчі дії та експертизи.

У ході розслідування і з'ясувалася причетність до викрадення і тортур 44-річного екс-співробітника СБУ, який тепер працює в ФСБ. Йому вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Якщо його провина буде доведена в суді, йому загрожує від восьми до 12 років за гратами.

Раніше ми розповідали про те, що в Конотопі на Сумщині активісти влаштували «теплий прийом» зраднику з Ялти, члену партії «Єдина Росія» Василю Лук'янову, який разом із братом приїхав з окупованого Криму, щоб отримати український ID-паспорт, а також біометричний паспорт.

Член партии Единая Россия из Ялты приехал в Украину за биометрическим паспортом и Ай=Ди картой ... На двух стульях .... Заместитель секретаря первичного партийного отделения №487 пгт Массандра , г. Ялта Gepostet von Alexey Vladimirovich am Mittwoch, 12. August 2020

Він зізнався, що ходив на референдум і голосував за відділення півострова від України, за що отримав від активістів зеленкою в обличчя.

Нагадавши, від кримчан вирішили приховати другу хвилю епідемії.

Як повідомляла Politeka, туристи з РФ розлютили кримчан, газони перетворили на пляж.

Також Politeka писала, що Росія урізує витрати на Крим, рахунок йде на мільярди.