У ніч з 16 на 17 серпня невідомі спалили автомобіль KIA Cerato, що належить знімальній групі " схеми"

Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення в Facebook журналіста програми "Схеми: корупція в деталях" Михайла Ткача.

За його словами, підпалили автомобіль біля будинку водія.

"Погані новини тривають. Авто, на якому ми протягом чотирьох років знімаємо матеріали, які ви всі бачили, спалили. Останній матеріал, над яким ми працювали з важливим членом знімальної групи, водієм Борисом Мазуром на KIA Cerato - це" королі доріг", – пише журналіст.

Ткач повідомив, що цей відеоролик, розміщений на Youtube вже встигли подивитися близько 700 тисяч осіб.

"Я не раз підкреслював, що за нашим авто і нами вели спостереження співробітники охорони президента УДО. Прослушка, підпал авто, що далі?",- запитує Михайло Ткач.

У свою чергу, головний редактор "Схем" Наталія Седлецька уточнила на своїй сторінці в Facebook, що машину підпалили біля будинку водія, розташованого в Броварах Київської області приблизно о 00:30 ночі, і автомобіль відновленню не підлягає.

У матеріалі, про який йде мова, стверджувалося, що кортеж президента Володимира Зеленського порушує ПДР. За даними журналістів, кортеж перевищує допустиму швидкість, перетинає подвійну суцільну лінію тощо. Так, 10 червня за допомогою радара було зафіксовано, що автомобіль Президента їхав зі швидкістю 148 км/год при допустимій швидкості на тій ділянці – 90 км/год.

17 червня на цьому ж маршруті кортеж Зеленського перевищив швидкість на 50 кілометрів. Крім того, зафіксовано перевищення швидкості після того, як Зеленський з сім'єю переїхав на держдачу в Конча-Заспі. 13 липня автомобілі рухалися в бік дачі зі швидкістю 120 км/год (замість дозволених 80).

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