В ночь с 16 на 17 августа неизвестные сожгли автомобиль KIA Cerato, принадлежащий съемочной группе "Схемы"

Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщение в Facebook журналиста программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаила Ткача.

По его словам, подожгли автомобиль около дома водителя.

"Плохие новости продолжаются. Авто, на котором мы в течение четырех лет снимаем материалы, которые вы все видели, сожгли. Последний материал, над которым мы работали с важным членом съемочной группы, водителем Борисом Мазуром на KIA Cerato – это "Короли дорог", – пишет журналист.

Ткач сообщил, что этот видеоролик, размещенный на Youtube уже успели посмотреть около 700 тысяч человек.

"Я не раз подчеркивал, что за нашим авто и нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. Прослушка, поджог авто, что дальше?", – спрашивает Михаил Ткач.

В свою очередь, главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая уточнила на своей странице в Facebook, что машину подожгли около дома водителя, расположенного в Броварах Киевской области приблизительно в 00:30 ночи, и автомобиль восстановлению не подлежит.

Politeka писала, что с началом сбора урожая зерновых в Украине все чаще начали возникать пожары на полях, уничтожая десятки гектаров зерна.

Кто и зачем это делает, история умалчивает, однако пользователь Дмитрий Слипанов опубликовал на своей странице шокирующее видео поджога поля зрелой пшеницы, подписав, что в Бориспольском районе уничтожают зерно таким способом, чтобы его не смогли собрать рейдеры. На видео четко можно заметить, что на поле сразу несколько очагов возгорания, расположенных примерно на одинаковом расстоянии, что говорит об умышленном поджоге.

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