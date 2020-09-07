Ватажок "ДНР" Денис Пушилін грозився, що бойовики нанесуть удар по позиціях ЗСУ, однак врешті-решт він "на війну не прийшов" Як повідомляє Politeka , про це написала ветеранка війни на Донбасі, українська військова Олена Білозерська на своїй сторінці в соцмережі. Вона нагадала, що Пушилін назвав точні координати цілі бойовиків і закликав відвести звідти особовий склад ЗСУ. "На означених Пушиліним позиціях сидять "борсуки" Сухаревського, не чужий мені 503 ОБМП, які, ясна річ, нікуди відходити не збираються і вже з нетерпінням чекають приводу для "отвєтки", після якої противник, як минулого разу, знову недорахується бойової техніки, і половина Донецької області знову залишиться без води", - написала Білозерська.

Втім, за словами військової, насправді Денис Пушилін - "ніхто і звати його ніяк", і рішення про те, тривати чи урватись "всеосяжному" перемир'ю приймає не він, а президент РФ Володимир Путін. На думку військової, Путін міг би зірвати перемир'я на Донбас задля шантажу західних країн - щоб не перекрили йому остаточно "Північний потік-2" за отруєння Навального. Втім, на думку Білозерської, зрив перемир'я тривав би недовго - до найближчих переговорів у Мінську.

Якщо ж "наказ" про відкриття вогню був особистою ініціативою Пушиліна, це означає, що насправді відкривати вогонь ватажок "ДНР" не збирається. "Якщо це робиться суто для пропаганди, для підняття бойового духу і отримання допомоги від спонсорів", - наголосила військова. На думку ветеранки війни на Донбасі, навряд бойовики влаштують щось серйозніше за звичні позиційні перестрілки - наприклад, наступ противника за підтримки російських регулярів, без яких вони наступати не можуть.

Нагадаємо, погрози ватажка бойовиків Пушиліна виявилися порожнім звуком: "ЗСУ приготувалися, але...".

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