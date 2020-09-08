Колишнього політв'язня Володимира Балуха жорстоко побили через рік після звільнення

Як повідомляє Politeka.net, у Києві звільненому бранцю Кремля завдали тяжких каліцтв в ніч з 7 на 8 вересня. Про це на своїй сторінці в соцмережі "Facebook" написав відомий режисер Олег Сенцов.

"Володимир Балух був побитий сьогодні вночі. Його знайшли тільки вранці. Зараз він у лікарні. Стан важкий. Подробиці з'ясовуються", - заявив він у пості.

Сенцов додав, що Володимир Балух перебуває у свідомості, медики діагностували у нього перелом руки і ключиці. Загроза життю відсутня.

Варто відзначити, що рівно рік тому, 7 вересня 2019-го, Володимира Балуха звільнили з російського полону в рамках обміну ув'язненими. У грудні 2013 року він вивісив над своїм будинком в Криму прапор України, а в 2017 році його суд в Росії засудив активіста до 3 років і 7 місяців позбавлення волі в колонії поселенні, а також призначила штраф у розмірі 10 тисяч рублів. Володимира звинуватили в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, які нібито знайшли на його горищі під час обшуку.

Міжнародний Правозахисний центр "Меморіал" визнав Балуха політичним в'язнем. Правозахисники дійшли висновку, що приводом для арешту і подальшого тиску став саме прапор, а також встановлена ним на будинку табличка "Вулиця Героїв Небесної сотні 18".

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