Бывшего политзаключенного Владимира Балуха жестоко избили спустя год после освобождения

Как сообщает Politeka.net, в Киеве освобожденному пленнику Кремля нанесли тяжкие увечья в ночь с 7 на 8 сентября. Об этом на своей странице в соцсети "Facebook" написал известный режиссер Олег Сенцов.

"Владимир Балух был избит сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое. Подробности выясняются", - заявил он в посте.

Сенцов добавил, что Владимир Балух находится в сознании, медики диагностировали у него перелом руки и ключицы. Угроза жизни отсутствует.

Стоит отметить, что ровно год назад, 7 сентября 2019-го, Владимира Балуха освободили из российского плена в рамках обмена заключенными. В декабре 2013 года он вывесил над своим домом в Крыму флаг Украины, а в 2017 году его суд в России приговорил активиста к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии поселении, а также назначила штраф в размере 10 тысяч рублей. Владимира обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы нашли на его чердаке во время обыска.

Международный правозащитный центр "Мемориал" признал Балуха политическим заключенным. Правозащитники пришли к выводу, что поводом для ареста и дальнейшего давления стал именно флаг, а также установленная им на доме табличка "Вулиця Героїв Небесної сотні 18".

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