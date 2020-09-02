Неизвестные напали на член депутатской группы "Партія "За майбутнє" Антона Полякова
Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.
По данный, нападение произошло 05:00 около кафе "Джаз" в Шевченковском районе столицы.
Два человека нанесли Полякову телесные повреждения, после чего скрылись с места событий. Полиция объявила в городе операцию "Перехват".
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Также известно, что врачи предоставили Полякову помощь на месте и не госпитализировали.
Напомним, 15 ноября фракция "Слуга народа" исключили народного депутата Антона Полякова.
Ранее мы сообщали, что нардеп от «Слуги народа» Андрей Герус напал на журналистку и отобрал у нее удостоверение
Скандал вспыхнул в дорогостоящем отеле Турции, куда депутат приехал отдыхать с семьей.
Журналистка Дарья Сметанко со съемочной группой подошла к Герусу и спросила на камеру, во сколько ему обошелся отпуск и не стыдно ли ему отдыхать в таком роскошном отеле.
Вопрос не понравился «слуге народа» и он не пожелал отвечать на то, откуда у него деньги на VIP- отдых. Сначала он сказал, что "все можно увидеть на сайте турагенства", а позже отобрал у журналистки удостоверение.
Напомним, скандал с "корабельной сосной" получил неожиданное продолжение: "Целый день ездим в касках".
Как сообщала Politeka, скандал с "рабочей бабой" из "Слуги народа" не утихает, появилось признание: "Она впечатлила меня своей...".
Также Politeka писала, что "слуги народа" опозорились бесстыжим обсуждением на камеру своей горячей коллеги.