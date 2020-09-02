Неизвестные напали на член депутатской группы "Партія "За майбутнє" Антона Полякова

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.

По данный, нападение произошло 05:00 около кафе "Джаз" в Шевченковском районе столицы.

Два человека нанесли Полякову телесные повреждения, после чего скрылись с места событий. Полиция объявила в городе операцию "Перехват".

Также известно, что врачи предоставили Полякову помощь на месте и не госпитализировали.

Напомним, 15 ноября фракция "Слуга народа" исключили народного депутата Антона Полякова.

Ранее мы сообщали, что нардеп от «Слуги народа» Андрей Герус напал на журналистку и отобрал у нее удостоверение

Скандал вспыхнул в дорогостоящем отеле Турции, куда депутат приехал отдыхать с семьей.

Журналистка Дарья Сметанко со съемочной группой подошла к Герусу и спросила на камеру, во сколько ему обошелся отпуск и не стыдно ли ему отдыхать в таком роскошном отеле.

Вопрос не понравился «слуге народа» и он не пожелал отвечать на то, откуда у него деньги на VIP- отдых. Сначала он сказал, что "все можно увидеть на сайте турагенства", а позже отобрал у журналистки удостоверение.

Напомним, скандал с "корабельной сосной" получил неожиданное продолжение: "Целый день ездим в касках".

Как сообщала Politeka, скандал с "рабочей бабой" из "Слуги народа" не утихает, появилось признание: "Она впечатлила меня своей...".

Также Politeka писала, что "слуги народа" опозорились бесстыжим обсуждением на камеру своей горячей коллеги.