Російські війська, які окупували Крим, отримали повчальний урок від французьких ВМС

Російські розрахунки зенітно-ракетних систем С-400 повинні були відпрацьовувати в Криму навчання з протиповітряної оборони, але не все пройшло гладко для військ РФ - так безпорадно російська армія ще не виглядала.

Про це повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook політичний експерт Віктор Таран.

Він пояснив, що 6 вересня, французький розвідувальний корабель Dupuy de Lome А759 пройшов протоку Босфор і увійшов в Чорне море. Вже наступного дня російські джерела повідомили, що французи пройшли в центральній частині Чорного моря і накрили своїм РЕБ всі установки С-400, зробивши їх сліпими і безпорадними.

"Російські військові бадьоро звітували, що ЗРК просто переключили РЛС на інші частоти, але слабо віриться, що французький корабельний РЕБ може глушити С-400 тільки на якійсь одній частоті. І до того ж, в сучасному бою все вирішують секунди",- написав Таран.

Французькі Морські розвідники своє завдання виконали до того моменту, як по С-400 на Кримському півострові були б нанесені удари "Томагавк".

"Тож росіяни отримали другий хороший урок за останній тиждень, який продемонстрував, що їх армія на дуже низькому рівні боєздатності",- резюмував Таран.

Нагадаємо, що французький корабель Dupuy de Lome а759 вже не раз заходив у Чорне море для збору розвідувальної інформації. У тому числі цього року. Мета Dupuy de Lome полягає в перехопленні і аналізі всіх типів сигналів, в тому числі з супутників.



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