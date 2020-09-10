Бойовики почали стягувати озброєння до лінії розмежування на Донбасі

9 вересня виявлено продовження траншеї поблизу Березовського Луганської області, а днем раніше біля позицій поблизу Раївки Луганської області спостерігачі помітили п'ятьох бойовиків з лопатами.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ. Інформацію про це опублікували на сторінці прес-центру операції Об'єднаних сил у Facebook.

За допомогою безпілотників ОБСЄ вдалося виявити самохідні і буксирувані гаубиці і три РСЗВ "Град" в Луганській області, всі вони були розміщені з порушенням лінії відведення. Крім того, на полігоні в районі Бугаївки виявлені танки.

На полігоні біля Тернового Донецької області також помітили чотири танки, а на полігоні в районі Покровки їх було близько десяти танків. В цілому близько чотирнадцяти танків. Тут же виявили кілька гаубиць.

Українська сторона СЦКК зазначає, що зафіксовані факти вказують на порушення незаконними збройними формуваннями Російської Федерації домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року.

"Зокрема, це стосується розширення і поглиблення позицій, а також систематичного нарощування озброєння і військової техніки в прямій близькості до лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні.

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