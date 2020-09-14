У Мелітополі Запорізької області спалахнув скандал через приписання медсестри
Зокрема, медсестра в дитячому садку Мелітополя №39 "Чебурашка" порадила лікувати дитину маззю, яку застосовують для лікування кішок. Після такого дивного способу лікування батькам довелося ще півроку розгрібати наслідки.
Історія почалася з того, що маму малюка викликали в садок і показали плямочку, яка з'явилася на тілі дитини. Маму переконували, що це лишай і малюка не можна вести в лікарню, адже сад закриють на 2 місяці на карантин, передає РИА Мелітополь.
Медсестра в дитячому саду переконувала молоду матір, що це лишай, а не алергія. Щоб вилікувати лишай їй порадили купити у ветеринарній аптеці мазь для котів "Ям" і помазати цятки. Після цього проблема нібито повинна вирішиться швидко і ефективно.
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Жінка не хотіла скандалити і нервувати, адже була на останніх місяцях вагітності, тому одразу зробила все, що їй порадили. Вона мазала дитину цією маззю протягом вихідних днів. Результат лікування повернув її в справжній шок. Шкіра малюка злізла в кілька шарів.
Жінка не стала довго чекати і вирушила з дитиною до дерматолога. Там малюка направили на аналізи і зішкріб. В результаті дитині ще півроку лікарі лікували наслідки застосування мазі для котів.
У дитячому садку лише принесли вибачення, ніякого покарання своїй медсестрі дирекція закладу не зробила.
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