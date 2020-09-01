Несмотря на перемирие на фронте, в рядах российских наемников то и дело фиксируют потери

О том, что в расположении оккупационных войск произошла серия взрывов, сообщил главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Со ссылкой на «МО ДНР», он написал, что боевики не отмечают какой-либо активности украинских военных и диверсионных групп, а значит, эти взрывы не являются нарушением перемирия и являются следствием безалаберности наемников.

Так, 28 августа подорвались двое предателей Украины, которые служили в 1-й мотострелковой бригаде 1-го армейского корпуса ВС РФ. Один из них – 26-летний уроженец Харьковщины, второй – 22-летний житель Донецкой области.

Когда на следующий день на место взрыва прибыло отделение из состава инженерно-саперной роты 1-й бригады, еще один взрыв унес жизнь 41-летнего предателя, шестеро получили ранения.

30 августа в районе оккупированных РФ сел Приморское-Николаевка-Сосновская Донецкой области подорвался грузовой «Урал» оккупантов, а в последний день лета утром в том же районе сработало неустановленное взрывное устройство, вследствие чего пятеро саперов были ранены. Этой же ночью неизвестный беспилотник сбросил взрывное устройство на позиции 1-й мотострелковой бригады ВС РФ на Донбассе. Тяжелые ранения получили двое боевиков.

«Поскольку официальные органы противника не выдвигают обвинений против Украины, можно предположить, что эти взрывы могут быть связаны с плохим знанием схем минопостановок на местности, и нарушением техники безопасности», – отметил Бутусов.

При этом он не исключил, что уже в ближайшее время российское командование может дать приказ заминировать дороги в районе действий украинских войск, чтобы затем использовать проблемы в своем тылу для срыва перемирия.

Напомним, боевики понесли колоссальные потери на Донбассе в последний день лета.

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