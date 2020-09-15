Несмотря на перемирие на Донбассе, оккупанты периодически продолжают обстреливать позиции ЗСУ, а также укрепляют позиции

Так, недавно боевики устроили обстрел укреплений Вооруженных Сил Украины из подствольного гранатомета, передает Replyua.net.

По информации журналистов, в результате обошлось без пострадавших. Украинские бойцы огонь в ответ не открывали.

Параллельно боевики продолжают стягивать военную технику на территорию, дислокация на которой запрещена соглашениями, которые были достигнуты сторонами конфликта в Минске

Так, беспилотники дальнего радиуса действия Специальной мониторинговой миссии зафиксировали возле временно оккупированного Бойковского, недалеко от Мариуполя, десять боевых машин пехоты, два гусеничных БТР МТ-ЛБ, а также пять колесных бронетранспортеров боевиков «ДНР».

Ранее в Минобороны сообщили о том, что командование оперативной группировки российских оккупационных войск на Донбассе наращивает боеспособность соединений и частей боевиков, перебрасывая живую силу и боеприпасы на оккупированные территории Донетчины и Луганщины.

В украинской разведке сообщили, что через неконтролируемые Украиной участки границы РФ продолжает поставлять на оккупированные территории Донбасса вооружение, военную технику и имущество военного назначения.

Только на прошлой неделе в соединения и части оккупантов было доставлено около 700 тонн горючего и шесть вагонов с боеприпасами.

Кроме того, для комплектования подразделений противника с территории России продолжают прибывать наемники, у которых есть российское гражданство и которые прошли специальную подготовку в учебных лагерях Южного военного округа по отдельным военно-учетным специальностям. В частности, речь идет о снайперах, разведчиках и связистах.

Напомним, серия взрывов произошла на Донбассе, перемирие на грани срыва.

Как писала Politeka, Россия отправила на Донбасс десятки машин с тайным грузом.

Также Politeka сообщала, что легендарная бригада вернулась после 7 месяцев боев на Донбассе, кадры.