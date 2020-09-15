Співробітники Служби безпеки України викрили одного з провайдерів у роботі на бойовиків "ЛНР"
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу СБУ.
Так, спецслужбовці затримали одного з інтернет-провайдерів, який вирішив співпрацювати з терористами "ЛНР". Він безкоштовно надавав послуги терористам, за що йому "дозволяли" працювати на Луганщині.
“Використовуючи спеціальне технічне обладнання, він організував маршрутизацію трафіку закритими каналами до терористичної організації "ЛНР" – повідомляють в СБУ.
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За можливість вести бізнес зловмисник надавав безкоштовний інтернет окупаційним адміністраціям, установам, організаціям, воєнізованим формуванням та "прокуратурі" так званої "ЛНР".
Бойовики мали можливість вільно користуватися якісним інтернетом, а також здійснювати кіберзлочини, маскуючись під виглядом українських користувачів.
Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до двох місяців, без права внесення застави.
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