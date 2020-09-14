Тепер священик-терорист став духівників для українських копів

В Нацполіції духовним настоятелем став священик, який надавав житло і фінансування бойовикам "ДНР"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Релігійну правду".

Так, за словами релігійної оглядачки Тетяни Деркач, протоієрей УПЦ МП Олег Хижняков з міста Слов’янська Донецької області зараз дає духовні настанови українським правоохоронцям, а в 2014 році він освячував бойові прапори тодішнього ватажка бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна.

Деркач опублікувала фото, на якому видно, як Хижняков читає проповідь або молитву перед місцевими співробітниками Національної поліції України.

За даними організації "Миротворець", під час окупації Слов’янська Хижянков разом з Володимиром Очеретяним (отець Віталій) надавав бойовикам житло, їжу і гроші. Хижняков внесений до бази "Миротворця" як посібник окупантів.

"Замах на суверенітет і територіальну цілісність України. Пособник терористів і російських окупантів", - пише "Миротворець".

Також на сторінці Хижнякова зазначається, що він активно агітував за вступ до лав "ополчення "ДНР", освячував військову техніку, зброю і "бойові прапори" терористів.

Разом з тим, Хижняков досі залишається настоятелем храму Святого Духа у Слов’янську.

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