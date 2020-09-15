Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили одного из провайдеров в работе на боевиков "ЛНР"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, спецслужба задержала одного из интернет-провайдеров, который решил сотрудничать с террористами "ЛНР". Он бесплатно оказывал услуги террористам, за что ему "разрешали" работать на Луганщине.

"Используя специальное техническое оборудование, он организовал маршрутизацию трафика по закрытым каналам в террористическую организацию "ЛНР" - сообщают в СБУ.

За возможность вести бизнес злоумышленник предоставлял бесплатный интернет оккупационным администрациям, учреждениям, организациям, военизированным формированиям и "прокуратуре" так называемой "ЛНР".

Боевики имели возможность свободно пользоваться качественным интернетом, а также совершать киберпреступления, маскируясь под видом украинских пользователей.

Сейчас следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до двух месяцев, без права внесения залога.

Напомним, благословлял боевиков и помогал Гиркину: священник из "ДНР" засветился в Нацполиции, фото.

Как сообщала Politeka, скандал разгорелся в верхушке "ДНР", Пушилин пошел наперекор Басурину.