Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили одного из провайдеров в работе на боевиков "ЛНР"
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Так, спецслужба задержала одного из интернет-провайдеров, который решил сотрудничать с террористами "ЛНР". Он бесплатно оказывал услуги террористам, за что ему "разрешали" работать на Луганщине.
"Используя специальное техническое оборудование, он организовал маршрутизацию трафика по закрытым каналам в террористическую организацию "ЛНР" - сообщают в СБУ.
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За возможность вести бизнес злоумышленник предоставлял бесплатный интернет оккупационным администрациям, учреждениям, организациям, военизированным формированиям и "прокуратуре" так называемой "ЛНР".
Боевики имели возможность свободно пользоваться качественным интернетом, а также совершать киберпреступления, маскируясь под видом украинских пользователей.
Сейчас следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до двух месяцев, без права внесения залога.
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