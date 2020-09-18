На окупованих територіях Донбасу почалися проблеми, які давно відбуваються на території анексованого Криму

Зокрема, на окупованих територіях Донбасу почалися проблеми з водопостачанням. Жителі селищ Тореза тижнями не отримують воду, в місті вона йде кілька годин на день, а пізніше її знову відключають.

Про це повідомляють місцеві жителі, передає Donpress.com, скаржачись, що воду подають по 2-3 години на день, в той же час аварії на мережах відбуваються майже щодня.

"У місті величезна проблема з водопостачанням. Тижнями прилеглі селища не отримують воду, в місті вона йде по годинах. 2-3 години вранці і так само ввечері",- повідомляють жителі Тореза.

Місцеві жителі повідомляють, що комунальники вкрай обмежені в можливостях по ремонту водоводів, буквально латаючи дірки в трубах "кілками і палицями". При цьому оплату за послуги не перераховують, вимагаючи суму за послугу, яку нібито надали в повному обсязі".

Місцеві жителі дивуються, чому потрібно оплачувати водопровідну воду, яка не доходить в будинки, а тече в міську греблю.

"Це тисячі кубів води. Ніхто зі співробітників місцевого водоканалу не може вирішити цю проблему, так само як і "Вода Донбасу", куди ми зверталися неодноразово різними способами. Навіть писали на сайт Денису Пушиліну (ватажок бойовиків "ДНР" - прим.ред.), але результату немає", - обурюються вони.

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