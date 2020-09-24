Так, повідомляється, що протягом минулої доби на Донбасі було зафіксовано три порушення з боку бойовиків. Зокрема, на Приазов’ї, всупереч домовленостям, досягнутим у рамках Тристоронньої контактної групи, задокументовано прольоти двох безпілотних літальних апаратів противника із перетином лінії розмежування. Українські засоби радіоелектронної боротьби подавили ворожі БПЛА.

Також проголошений режим припинення вогню бойовики порушили на Луганщині, поблизу Попасної. Окупанти відкрили вогонь у бік позицій ЗСУ з автоматичного станкового гранатомета. Як зазначили в штабі ООС, така вогнева провокація не становила загрози для захисників України, тому українські воїни зброю у відповідь не застосовували.

Втім, за даними штабу, за добу двоє бійців ЗСУ отримали поранення. Інцидент стався недалеко від н.п. Піски, в Донецькій області. Повідомляється, що бійці ЗСУ підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.