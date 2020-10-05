Бойовика не стало за 2 дні

Командир бойовиків "ЛНР" Олексій Павлов помер у результаті ускладнень, викликаних китайським вірусом

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц"). Він посилається на пости посібників терористів у забороненій в Україні соцмережі.

За даними джерел, "Леший" згорів швидко, шансів на порятунок та сприятливий результат не було, адже хвороба протікала блискавично - бойовика не стало буквально за 2 дні.

Зазначається, що у найманця РФ була двостороння пневмонія.

"Олексій Павлов "Леший" пішов на концерт Кобзона, квиток коштував 200 рублів. Не бойовий. Обставини вимагають уточнення. Комбат батальйону "Леший"", - написав Штефан.

Павлов був першим командиром спеціального батальйону бойовиків "ЛНР". Він внесений до бази даних волонтерського сайту "Миротворець".



Також раніше повідомлялося, що на Донбасі помер бойовик, який брав участь у тортурах українських військових. Так, відомо, що 3 вересня "самоліквідувався" бойовик Олександр Зюбанов з позивним "Зубр".

"3.09.2020 Олександр "Зубр" Зюбанов пішов на концерт Кобзона, квиток коштував 200 рублів. Самоліквідація. Брав участь у тортурах українських воїнів", - повідомив Штірліц.

Нагадаємо, бойовики по п'яні несуть колосальні втрати на Донбасі, ватажки втратили контроль.

Як повідомляла Politeka, бойовики передумали віддавати життя за «незалежний» Донбас.

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