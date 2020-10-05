В Україні спалахнула нова пожежа, яка впритул підібралася до електропідстанції

Пожежа спалахнула між населеними пунктами Нижньотепле та Артема у Станич-Луганському районі. Через те, що вогонь підібрався до електропідстанції - почали вибухати боєприпаси, чути вибухи, а небо встелив чорний дим.

Про це повідомила прес-служба Станично-Луганської районної державної адміністрації у Facebook.

Зазначається, що вогонь раптово спалахнув там, де пожеж не було навіть у 2014-2015 роках після масштабних обстрілів ворогом території з Граду. У відомстві підкреслили, що причиною став черговий підпал.

"Верховий вогонь підступає впритул до електропідстанції. Рятувальники стримують пожежу. Від неї детонують боєприпаси, які не розірвалися",- підкреслили в РДА.



Пізніше у відомстві додали, що до 14:00 пожежникам вдалося відстояти електропідстанцію, що біля села Артема, а також магістральний газопровід високого тиску, який проходить уздовж села.

Водночас рятувальники продовжували приборкувати вогонь, який поширювався в напрямку краю села та смт Петропавлівка.

"Для безпечного гасіння пожежі електропідстанція залишається знеструмленою",- йдеться в повідомленні.

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