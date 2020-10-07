На Донбасі були помічені міномети бойовиків поблизу лінії фронту
Як передає Politeka.net, відповідні знімки опублікували в міжнародній волонтерській спільноті InformNapalm.
Згідно з даними, два міномети 2б14 "Поднос" калібром 82 мм знаходяться в 2 км від лінії фронту.
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Варто відзначити, що згідно з нормами Мінських протоколів, такі типи озброєння повинні бути відведені на відстань понад 15 км від лінії фронту.
Раніше в Міністерстві оборони України повідомили, що бойовики на Донбасі активно працюють над боєздатністю своїх підрозділів.
Розвідка інформує, що російські окупаційні війська на Донбасі продовжують нарощувати боєздатність з'єднань і частин своїх першого (Донецьк) і другого (Луганськ) армійських корпусів, приводячи війська в повну бойову готовність.
Відомо, що на окупованих територіях почалися навчання, і всім цим процесом керує командування Збройних сил РФ.
Раніше стало відомо, що жителі окупованої території Донецької області виходять на мітинги з вимогою погасити перед ними заборгованості із зарплати.
Як повідомив журналіст Денис Казанський, в" ДНР " працівники Єнакіївського металургійного заводу провели мітинги з вимогами погасити заборгованість із заробітної плати.
Нагадаємо, окупований Донбас благає Раду допомогти із зарплатами для шахтарів.