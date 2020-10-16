Бойовики на Донбасі продовжують порушувати всеосяжне перемир'я та відкривають вогонь в бік позицій ЗСУ

Про це повідомляє Pоliteka з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, протягом 15 жовтня, а точніше перших 17,5 годин, за словами спікерки пресцентру штабу ООС Марини Маркевич, на території Донбасу були зафіксовані шість обстрілів позицій ЗСУ з боку російсько-окупаційних військ. Таким чином, незважаючи на перемир'я, яке було оголошене з 27 липня, російські найманці всіляко продовжують його порушувати. Ситуацію ускладнює також і те, що дана підвищена активність бойовиків спостерігається вже третю добу поспіль.

За даними Replyua.net, під окупованим Донецьком та Авдіївкою бойовики "ДНР" протягом 15 жовтня двічі відкривали вогонь в бік позицій ЗСУ. Для своїх обстрілів ворог застосовував різні типи гранатометів, а також стрілецьку зброю.

Також відомо, що на Луганщині бойовики "ЛНР" обстріляли українських вояків у Причепилівці, а також у Новотошківському. В результаті обстрілів ніхто з українських військових не постраждав.

Про обстріли повідомили і мешканці окупованих територій Донбасу.

"13 годин 40 хвилин. Мінеральне (на північ від Донецька) прослухало 3 рази", "О 16:11 в Ясинуватій (на північ від Донецька). На ЯБП було штук 30 бабахів. А о другій годині чутно було, як "трактора" (танки) їздили, але не там, а десь в глибині резервації", "16:52. Донецьк. Протягом дня рідкісні прильоти в стороні ЯБП", - пишуть мешканці окупованих територій.

Нагадаємо, погрози ватажка бойовиків Пушиліна виявилися порожнім звуком: "ЗСУ приготувалися, але...".

Також Politeka писала, що російський найманець побив шишку з "ДНР" Басуріна в ресторані Донецька.