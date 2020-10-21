У мережі розгорівся між росіянами і пропагандистами з окупованих територій Донбасу

Так звані ватажки "ДНР" та "ЛНР" постійно говорять про приєднання до Росії. Тим часом, систематичні заяви Кремля про небажання бачити ОРДЛО під своїм контролем в Донецьку і Луганську відверто ігнорують, розраховуючи на наївність місцевих жителів.

Ось і зараз між пропагандистами ОРДЛО і росіянами в соцмережі почався новий етап з'ясування відносин, передає Діалог.

Один з користувачів мережі порадив жителям ОРДЛО збирати валізи і їхати на Урал, адже ніхто не буде приєднувати ці території до Росії.

"Стільки землі не заселено за Уралом. На фіг ще це нам? Паспорти Отримуйте і працюйте у нас, хто заважає? А годувати і приєднувати ці чорні діри. Дудка. Так вважає більшість",- пише користувач російського сегменту інсайдеру Станіславу Варгу.

Більш того Варг наполягає на відкритті консульства РФ на території "Л/ДНР" для надання правової допомоги всім бажаючим власникам паспортів Росії.

Інший користувач мережі обурився такій відповіді. Він щиро вважає, що його співрозмовник неправий і повинен продовжувати спонсорувати ОРДЛО.

Військкор News Front Катя Катіна теж образилася на позицію росіян і назвала їх "філістером з ситим черевом, іпотекою і невиплаченими аліментами, диванними інфоборцями, хатаскрайнікамі".

"Російський народ пам'ятає про те, що всі російські землі потрібно збирати і повертати під крило матінки-Росії. І година ця обов'язково прийде", - впевнена пропагандистка.

Нагадаємо, бойовики по п'яні несуть колосальні втрати на Донбасі, ватажки втратили контроль.

Як повідомляла Politeka, бойовики передумали віддавати життя за «незалежний» Донбас.

Також Politeka писала, що бойовиків "ДНР" косить нова напасть, жителі не витримали.