В Україні генерал був у 2016 році

Россійськими "миротворцями" у Нагірному Карабасі буде керувати генерал, яких раніше засвітився на Донбасі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Телеграф".

Так, стало відомо, що керувати російськими миротворцями, які посіли позиції в Нагірному Карабасі, буде генерал-лейтенант Рустам Мурадов, який був і на сході України.

За даними журналістів, Мурадов вже зустрівся з главою Міністерства оборони Вірменії Давидом Тонояном. Підвідомчий йому контингент, основу якого склали підрозділи 15-ї окремої мотострілкової бригади Центрального військового округу РФ, вже взяли під контроль Лачинський коридор - шлях, який з'єднує Карабах з Вірменією.

Відомо, що сам Мурадов родом з Дагестану. Має профільну освіту, на військовій службі перебуває з 1990 року. Він починав як командир взводу, а зараз він - заступник командуючого Південного військового округу.

За даними російських ЗМІ, Мурадов брав участь у двох чеченських військах і був задіяний в операції з ліквідації штабу Масхадов. Офіцер також був військовим радником в Сирії, за що отримав геройське звання.

В Україні Мурадова в 2016 році представляв РФ в центрі з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі. Пропагандистські ЗМІ повідомляли, що 5 березня 2016 року у Ясинуватій Мурадов нібито потрапив під обстріл. За даними російських журналістів, вогонь нібито вівся мало не спеціально по військовому. Слід зазначити, що дана інформація не знайшла подтврежденія, втім допомгла пропагандистам створити Мурадову образ "бравого військового".

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