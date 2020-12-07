Юна українка померла від "китайського" вірусу

Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили у прес-службі Кіровоградської облдержадміністрації у Facebook.

"Станом на 6 грудня на Кіровоградщині на коронавірус захворіли 183 жителів області, померла 14-річна дівчинка", - йдеться в повідомленні.

Подробиці та обставини трагедії поки не відомі.

Українці жахнулися таким повідомленням.

"Яке горе для батьків, як можна таке пережити. Хворіють і діти, і дорослі. Не треба чекати, що пройде все ж, треба їхати, щоб послухав лікар, наполягати !!! Наполягати на проведення тесту! Наполягати на направлення на рентген! Немає свого лікаря - просити іншого, не дають направлення на тест - робити самим!", "Коли ж ви школи закриєте??? Чекаєте, коли масово почнуть вмирати", "Дочекалися, поки вже по школах пішло?",- писали в мережі.

Раніше волонтер Вікторія Шинкаренко розповіла, що з медзакладів у Рівному почав масово звільнятися молодший персонал, оскільки помирати за 3,5-4 тисячі гривень ніхто не хоче.

Річ у тому, що більшість санітарок знаходяться в зоні ризику за віком.

Нагадаємо, Китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі.

Також Politeka писала, що вірус забрав життя подружжя на Київщині, пішли з різницею в кілька днів.



