У тимчасово окупованому Росією Луганську підірвався бойовик "ЛНР"

Зокрема, повідомляється, що один з головних терористів "ЛНР" Ян Лещенко підірвався у власній квартирі. Він є ватажком "народної міліції" злочинного угруповання, хоча думав, що там його ніхто не дістане.

Про це повідомляє видання Інтерфакс.

Бойовика госпіталізували в лікарню з опіками. Однак його життю нібито загрози немає. Примітно, що версію замаху соратники пособника окупантів не розглядають.

За словами очевидців, вибух стався в квартирі одного з багатоповерхових будинків Луганська близько 01: 05 середи. В результаті в трьох вікнах квартири вибито шибки, пошкоджено стіни і під'їзд.

На місці працюють рятувальники, підконтрольні окупантам. Основна версія - вибух газу.

На інцидент на своєму Telegram-каналі відреагував офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц). "300 бригада. Вибух у квартирі так званого "глави міліції ЛНР" Лещенка", - написав він. Захисник також нагадав, що окупант внесений до бази військових злочинців на сайті "Миротворець".

Нагадаємо, що на тимчасово окупованому Донбасі помер колишній "заступник командира армії ДНР" Дмитро Перепьолкін.

Згодом він став "депутатом народної ради ДНР". Примітно, що Перепьолкін знаходився в базі військових злочинців на сайті "Миротворець". 51-річний окупант був родом з Донецька, але влаштовував ЗСУ пекло на Донбасі.

Нагадаємо, бойовики по п'яні несуть колосальні втрати на Донбасі, ватажки втратили контроль.

Як повідомляла Politeka, бойовики передумали віддавати життя за «незалежний» Донбас.

Також Politeka писала, що бойовиків "ДНР" косить нова напасть, жителі не витримали.