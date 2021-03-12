У Києві в одному з дитсадків вихователів звинувачують у булінгу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет "Київ. NewsRoom".

Скандал розгорівся у дошкільному закладі освіти №165 "Забава" (Деснянський район Києва). Наразі вже розпочато службове розслідування щодо можливого булінгу дітей з боку вихователів. Однак адміністрація закладу заперечує звинувачення однієї з мам.

Так, 10 березня одна з мам повідомила у мережі, що її сина цькують вихователі. Вона запевняє, що причиною цьому стало те, що дитина пісяє стоячи.

"Якщо дитина, не приведи господь, пописала стоячи, її ставлять на стілець в центрі кабінету і "викликають" на неї поліцію", - написала мама одного з дітей.

Крім того, жінка розповіла, що їй відомо про насильство над дітьми і від інших батьків. На тлі такого "виховання" у детсадку вона навіть повела сина до психолога і тепер роздумує над зміною навчального закладу.

Мама дитини відмовилася давати коментар журналістам, заявивши, що після того, як її запросили на ефір одного з телешоу, щоб обговорити проблему, "стосунки в групі стали напруженими". За її словами, вона також отримала письмове звернення з проханням видалити публікацію в мережі і тепер, можливо, звернеться у поліцію.

В адміністрації конфлікт прокоментували дуже лаконічно.

"Факти не підтверджені. Іде службове розслідування, як тільки щось буде відомо, ми вам повідомимо", - сказала жінка, яка представилася в.о. директора дитсадка.

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