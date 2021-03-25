У Києві водії влаштували бійку прямо посеред дороги

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Інцидент стався у четвер зранку, 25 березня, на Броварському проспекті в Києві, в районі станції метро "Лівобережна". Щоб подивитись відео, доскрольте новину до кінця.

При цьому зазначається, що причини конфлікту між водіями невідомі.

"Забули зробити вранці зарядку? Не біда, розімнетеся в пробці з іншими водіями. Що не поділили - незрозуміло, але для ранку четверга це не особливо важливо", - йдеться у підписі до відео.

На опублікованих кадрах можна побачити, що двоє чоловіків стоять посеред дороги та б'ють одне одного кулаками. Згодом з машини вийшла пасажирка та розійняла чоловіків, після чого учасники бійки повернулись до своїх атво.

"А чого вони без масок махаються?", "Четвер помилок не пробачає", "Мамкин бандит", - жартують у коментарях.

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Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.