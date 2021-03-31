У Києві пенсіонерка залишилась без своїх золотих прикрас через двох шахрайок

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Так, у Києві спільниці потрапили до оселі киянки, і поки одна відволікала стареньку, інша поцупила ювелірні вироби. Щоб подивитись відео, доскрольте новину до кінця.

У поліції розповіли, що мешканка Шевченківського району столиці та повідомила, що до її квартири зайшли дві незнайомки, а після їхнього візиту в неї зникли ювелірні прикраси.

Поліцейські встановили, що дві жінки під виглядом соціальних працівниць зайшли до квартири пенсіонерки на вулиці Михайлівській. Зловмисниці розповіли бабусі, що вони нібито перевіряють лічильники. Поки одна жінка відволікала пенсіонерку, інша у цей час нишпорила по квартирі та викрала у потерпілої ланцюжок з хрестиком, сережки та перстні.

Після цього крадійки сіли до автівки та поїхали у невідомому напрямку.

Поліція вже затримала підозрюваних, ними виявились дві жінки 1969 та 1974 років народження. У ході слідчих дій слідчі вилучили у них мобільні телефони та речові докази, які направили на експертизу.

Зловмисницям загрожує до шести років позбавлення волі.

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