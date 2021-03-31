У Києві пенсіонерка залишилась без своїх золотих прикрас через двох шахрайок
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.
Так, у Києві спільниці потрапили до оселі киянки, і поки одна відволікала стареньку, інша поцупила ювелірні вироби. Щоб подивитись відео, доскрольте новину до кінця.
У поліції розповіли, що мешканка Шевченківського району столиці та повідомила, що до її квартири зайшли дві незнайомки, а після їхнього візиту в неї зникли ювелірні прикраси.
Дочка Галкіна і Пугачової "проїхалася" по Бузовій, скандальне відео: "Аби сама такою не стала..."
Чоловіка Сумської Борисюка нагородили довгоочікуваним званням після провалу в "Голосі країни": "Підписано указ"
Неголений Олег Винник у рваному светрі змусив "вовчиць" втратити дар мови: "Принц..."
Задоволений "Холостяк" Заливако, не чекаючи фіналу, зізнався, хто тепер в його ліжку: "Як таку можна не любити?"
Підопічна Потапа Мішель Андраде без штанів вразила розміром свого "горішка": "Тут і зараз"
Поліцейські встановили, що дві жінки під виглядом соціальних працівниць зайшли до квартири пенсіонерки на вулиці Михайлівській. Зловмисниці розповіли бабусі, що вони нібито перевіряють лічильники. Поки одна жінка відволікала пенсіонерку, інша у цей час нишпорила по квартирі та викрала у потерпілої ланцюжок з хрестиком, сережки та перстні.
Після цього крадійки сіли до автівки та поїхали у невідомому напрямку.
Поліція вже затримала підозрюваних, ними виявились дві жінки 1969 та 1974 років народження. У ході слідчих дій слідчі вилучили у них мобільні телефони та речові докази, які направили на експертизу.
Зловмисницям загрожує до шести років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві шахрай під виглядом поліцейського виманив у пенсіонерки 55 тисяч: деталі схеми.
Раніше Politeka писала, що у Києві шахрай влаштував збір грошей "на допомогу дітям" і жорстоко поплатився, відео.
Також Politeka повідомляла, що сотні українців опинилися в пастці шахраїв, деталі нової цинічної схеми: "пропонують роботу і...".