У Києві із ситуацією з різким зростанням цін на поїздки в таксі розбиратиметься Антимонопольний комітет

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис голови Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексія Хмельницького.

Так, в АМКУ розпочали дослідження різкого підвищення цін на таксі в українській столиці.

"31 березня міська влада Києва ухвалила рішення обмежити проїзд у транспорті, в т.ч. метро, через загрозливу ситуацію з поширенням коронавірусу та розробити порядок та забезпечити видачу спеціальних перепусток. І звісно ж, цим миттєво скористалися київські служби таксі. У зв’язку з цим вартість замовлення таксі в Києві зросла в два-три рази в перший же день дії жорстких карантинних обмежень – 05.04.2021, про це свідчить інформація в популярних сервісах замовлення таксі, численні повідомлення в ЗМІ та скарги киян. Таких скарг до нашого відділення надійшло дуже багато", - написав Хмельницький.

Він наголосив, що особливо вразила киян цінова політика таких компаній, як "Убер", "Болт" та "Уклон".

За словами Хмельницького, в діях перевізників та організаторів таких перевезень можуть бути ознаки порушення, передбаченого частиною 3 статті 6 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання) та/або частиною 1 статті 13 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (зловживання монопольним (домінуючим) становищем).

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