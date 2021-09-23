Вранці 23 вересня жителів як мінімум п'яти областей розбудили підземні поштовхи
Про землетрус магнітудою 4,3 бала за шкалою Ріхтера на глибині 10 км повідомили в Головному центрі спеціального контролю, пише Politeka.net.
За попередніми розрахунками, епіцентр землетрусу припав на місто Чортків Тернопільської області. Також поштовхи відчули жителі Тернопільської, Хмельницької, Вінницької, Івано-Франківської та Чернівецької областей. За повідомленнями, землетрус відчувався людьми на відстані близько 100 км.
Про руйнування поки що нічого невідомо.
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