Вранці 23 вересня жителів як мінімум п'яти областей розбудили підземні поштовхи

Про землетрус магнітудою 4,3 бала за шкалою Ріхтера на глибині 10 км повідомили в Головному центрі спеціального контролю, пише Politeka.net.

За попередніми розрахунками, епіцентр землетрусу припав на місто Чортків Тернопільської області. Також поштовхи відчули жителі Тернопільської, Хмельницької, Вінницької, Івано-Франківської та Чернівецької областей. За повідомленнями, землетрус відчувався людьми на відстані близько 100 км.

Про руйнування поки що нічого невідомо.

Українці діляться в соцмережах, де і як труснуло:

"а я вчора дивувався, чому мої собаки на пару годин як сказилися..."

"У нас в Чернівецькій області біля Дністра гарненько відчувалося"

"Новодністровськ, Чернівецька область. Я відчув, аж прокинувся"

"6:20 ранку затряслася стінка, задзвеніли шибки. Кілька секунд перед тим закололо серце і я прокинулася, і в ту ж мить, заплакала 5 місячна дитина (Копичинці).

"У Франківську прокинувся від шуму в шафі з посудом"

"С. Товстолуг 12 км від Тернополя. Прокинулася від того, що трясло на ліжку. Після того, як прокинулася, трясло ще секунд 5-7, встигла схаменутися і зрозуміти, що це землетрус... Розбудила дитину і батьків. Схопила теплий верхній одяг і документи..."

"Відчула сильний звук, ніби газ вибухнув і трясло. Дуже добре було чутно"

Нагадаємо, землетрус струснув Україну: У ДСНС повідомили деталі і що відомо про постраждалих

Як повідомляла Politeka, землетрус в Україні, хто опинився під ударом: "поштовхи були зафіксовані..."

Також Politeka писала, що українців попередили про землетруси, які регіони в найбільшій небезпеці.