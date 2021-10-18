У Полтаві п'ятикласнику на ім'я Володимир Герасимов чотири роки залякував учнів молодшої школи і свого вчителя, і продовжує це робити вже в середній школі.
Батьки намагаються домогтися відрахування бешкетника, але поки це не виходить. Про це розповіла голова батьківського комітету місцевому виданню "Полтавщина".
Нещодавно учень ліцею № 6 "Лідер" кинув в голову однокласниці свинець, вона отримала струс мозку. П'ятикласник приносить в школу ніж, наркотики, газовий балончик і сигарети. Учнів залякує, вчителям-погрожує.
"Він залякує, б'є інших учнів, краде їхні речі. Авторитетів у школі у нього немає. Він погрожує вчительці: "Я знаю, де ти живеш, ходи і озирайся", - каже голова батьківського комітету.
Алла Пугачова вразила помітно помолоділим видом на прогулянці з дітьми: "Схожі з Вайкуле стали"
Дочка Ані Лорак без фільтрів чесно показала, як її мама виглядає вдома: кадри
52-річна Лопес здивувала не тільки зачіскою в образі дівчинки-підлітка: кадри перетворення
Дружина продюсера "Квартал 95" в крихітному рожевому купальнику здивувала фігурою біля басейну: фото
Останні хвилини життя нардепа Полякова потрапили на відео: що розкрили кадри
Батьки, за її словами, сина повністю підтримують. Батько хлопця нібито належить до одного з полтавських кримінальних угруповань. Про це знають у школі, а тому бояться чіпати 5-класника.
Голова батьківського комітету зазначила, що ювенальна поліція в курсі проблеми, бо патрульні не раз приїжджали на виклики до ліцею. Але, каже вона, правоохоронці поки не можуть допомогти - правда, причини не вказує.
Нагадаємо, що школярів змусили копати картоплю замість уроків, розгорівся скандал.
Як повідомляла Politeka, в українській школі вибухнув скандал через туалет
Також Politeka писала, що у МОЗ попередили про закриття шкіл, незважаючи на вакцинацію вчителів.