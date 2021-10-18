У Полтаві п'ятикласнику на ім'я Володимир Герасимов чотири роки залякував учнів молодшої школи і свого вчителя, і продовжує це робити вже в середній школі.

Батьки намагаються домогтися відрахування бешкетника, але поки це не виходить. Про це розповіла голова батьківського комітету місцевому виданню "Полтавщина".

Нещодавно учень ліцею № 6 "Лідер" кинув в голову однокласниці свинець, вона отримала струс мозку. П'ятикласник приносить в школу ніж, наркотики, газовий балончик і сигарети. Учнів залякує, вчителям-погрожує.

"Він залякує, б'є інших учнів, краде їхні речі. Авторитетів у школі у нього немає. Він погрожує вчительці: "Я знаю, де ти живеш, ходи і озирайся", - каже голова батьківського комітету.

Батьки, за її словами, сина повністю підтримують. Батько хлопця нібито належить до одного з полтавських кримінальних угруповань. Про це знають у школі, а тому бояться чіпати 5-класника.

Голова батьківського комітету зазначила, що ювенальна поліція в курсі проблеми, бо патрульні не раз приїжджали на виклики до ліцею. Але, каже вона, правоохоронці поки не можуть допомогти - правда, причини не вказує.

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