У Чернігівській області зі школярем сталося нещастя.

Про смерть школяра передає міський голова Ратан Ахмедов.

"Сьогодні маємо першу смерть дитини від COVID-19. У хлопчика були супутні захворювання, але цю хворобу йому хтось передав. Передав, Тому що немає колективного імунітету, не дотримується масковий режим", – заявив мер.

У місцевих ЗМІ повідомили, що померлий хлопець був учнем 9-го класу.

Нагадаємо, що в Україні новий антирекорд смертності від коронавірусу - за добу від ускладнень ковіда померли сотні людей.

Минулий рекорд був 6 квітня-481 випадок, свідчать дані МОЗ

Так, за минулу добу, 18 жовтня, в Україні зафіксували 15 579 випадків захворювання коронавірусом, госпіталізували з підозрою на вірус 2 852 людини, видужали 7 776 осіб. Померли від ковіда в цей день 538 українців.

Найбільше випадків захворювання зареєстровано в Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Львівській областях.

Нагадаємо, що ситуація з коронавірусом погіршилася, Україна рухається за "італійським" сценарієм: що кажуть у МОЗ.

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