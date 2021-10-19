У Чернігівській області зі школярем сталося нещастя.
Про смерть школяра передає міський голова Ратан Ахмедов.
"Сьогодні маємо першу смерть дитини від COVID-19. У хлопчика були супутні захворювання, але цю хворобу йому хтось передав. Передав, Тому що немає колективного імунітету, не дотримується масковий режим", – заявив мер.
У місцевих ЗМІ повідомили, що померлий хлопець був учнем 9-го класу.
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Нагадаємо, що в Україні новий антирекорд смертності від коронавірусу - за добу від ускладнень ковіда померли сотні людей.
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Так, за минулу добу, 18 жовтня, в Україні зафіксували 15 579 випадків захворювання коронавірусом, госпіталізували з підозрою на вірус 2 852 людини, видужали 7 776 осіб. Померли від ковіда в цей день 538 українців.
Найбільше випадків захворювання зареєстровано в Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Львівській областях.
Нагадаємо, що ситуація з коронавірусом погіршилася, Україна рухається за "італійським" сценарієм: що кажуть у МОЗ.
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