Сегодня, 21 октября, в одном из детских садов Кременчуга, на площадку во время прогулки детей упало дерево.
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Как удалось выяснить, чп произошло утром. Дети по расписанию гуляли на детской площадке. Когда поднялся сильный ветер воспитательница повела детей в группы. ЧП произошло в этот момент. В детскую больницу направлены двое воспитанников учреждения. 5-летний мальчик получил переломы бедра, а 4-летняя девушка - более тяжелые повреждения и сейчас находится в реанимационном отделении в коме. Ее состояние медики оценивают как тяжелое.
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Также в одну из местных больниц доставлена воспитатель садика.
Правоохранители выяснили, упавшее дерево не значилось аварийным, однако было кронировано.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельство инцидента и работает следственно-оперативная группа полиции.
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