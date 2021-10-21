Двое детей и воспитатель садика находятся в больницах

Сегодня, 21 октября, в одном из детских садов Кременчуга, на площадку во время прогулки детей упало дерево.

Об этом сообщает Кременчуг оперативный .

Как удалось выяснить, чп произошло утром. Дети по расписанию гуляли на детской площадке. Когда поднялся сильный ветер воспитательница повела детей в группы. ЧП произошло в этот момент. В детскую больницу направлены двое воспитанников учреждения. 5-летний мальчик получил переломы бедра, а 4-летняя девушка - более тяжелые повреждения и сейчас находится в реанимационном отделении в коме. Ее состояние медики оценивают как тяжелое.

Также в одну из местных больниц доставлена воспитатель садика.

Правоохранители выяснили, упавшее дерево не значилось аварийным, однако было кронировано.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельство инцидента и работает следственно-оперативная группа полиции.

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