Помер музикант, співзасновник і барабанщик легендарної британської рок-групи Moody Blues Грем Едж, який гастролював і давав концерти до 2018 року.

Як пише видання The Sun, музикант помер у віці 80 років. Причина його смерті не уточнюється. Однак відомо, що до 2018 року Грем переніс кілька інсультів.

Фронтмен колективу Джастін Хейворд висловив своє співчуття близьким і рідним барабанщика.

"Це дуже сумний день. Звук і особистість Грема присутні у всьому, що ми робили разом. На щастя, це буде жити далі. Коли Грем сказав, що пішов у відставку, я знав, що без нього не може бути Moody Blues. Так і сталося. Справедливо сказати, що саме він тримав групу разом всі роки, тому що йому це подобалося і він робив все з душею", - зазначив Джастін Хейворд.

За свою кар'єру Moody Blues записали кілька відомих хітів. Серед них, Nights in White Satin і Your Wildest Dreams. Всього колектив продав 70 мільйонів копій своїх альбомів, а їх остання платівка вийшла в 2003 році. У 2018 році Moody Blues включили в Зал слави рок-н-ролу.

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