Тайфун Раї розбушувався на Філіппінах - вітер досягав 195 км (120 миль) на годину. Через це 300 тисячам людей довелося покинути свої будинки і курорти. Найсильніший шторм зірвав дахи будівель, повалив опори електропередач, вирвав дерева з коренем і залишив без електрики три мільйони людей.
Приблизно 75 людей загинули, 13 - постраждали, а 10 - зникли безвісти. У зруйнованих регіонах зараз ведуться рятувальні роботи.
Зростають побоювання, що ситуація склалася, як на курортному острові Сіаргао, де вирував Тайфун Одетт. Його губернатор сказав, що острів був "повністю зруйнований", і передбачувані витрати на ремонт складуть понад 400 мільйонів доларів.
Софія Ротару відразу після "Пісні року" в Москві з'явилася на Новорічному кварталі: "Таке почуття..."
"Не намагайтеся": Мартиновська при всіх осадила самовпевнену учасницю "Майстер Шеф"
Середній розмір пенсій в Україні змінився, в Кабміні озвучили подробиці: "Збільшилася майже до..."
Відомий співак в костюмі Порося розпсихувався за лаштунками шоу "Маска": "Закінчую участь..."
Мама Артура Логая одружена з хрещеним його сина: переможець "Танців з зірками" розповів правду про сім'ю
Також регіон на сусідніх Динагатських островах зрівняв із землею сильний шторм. Люди залишилися без будинків, фермери позбулися полів і човнів, немає електрики, а запаси їжі стали виснажуватися.
В середньому щорічно на Філіппіни обрушується близько 20 штормів і тайфунів. Однак тайфун Раї - найпотужніший шторм за цей рік.
Грінпіс Філіппін попередив, що в міру погіршення кліматичної кризи ці тайфуни будуть посилюватися.
Нагадаємо, що зтихія практично стерла з лиця землі ціле місто, кількість жертв зростає
Також Politeka повідомляла, що на столицю обрушився ураган, страждають багатоповерхівки
А ще Politeka повідомляла, що місто накрило негодою: відео наслідків показали очевидці