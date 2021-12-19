Тайфун Раї розбушувався на Філіппінах - вітер досягав 195 км (120 миль) на годину. Через це 300 тисячам людей довелося покинути свої будинки і курорти. Найсильніший шторм зірвав дахи будівель, повалив опори електропередач, вирвав дерева з коренем і залишив без електрики три мільйони людей.

Приблизно 75 людей загинули, 13 - постраждали, а 10 - зникли безвісти. У зруйнованих регіонах зараз ведуться рятувальні роботи.

Зростають побоювання, що ситуація склалася, як на курортному острові Сіаргао, де вирував Тайфун Одетт. Його губернатор сказав, що острів був "повністю зруйнований", і передбачувані витрати на ремонт складуть понад 400 мільйонів доларів.

Також регіон на сусідніх Динагатських островах зрівняв із землею сильний шторм. Люди залишилися без будинків, фермери позбулися полів і човнів, немає електрики, а запаси їжі стали виснажуватися.

В середньому щорічно на Філіппіни обрушується близько 20 штормів і тайфунів. Однак тайфун Раї - найпотужніший шторм за цей рік.

Typhoon in The Philippines 🙏 pic.twitter.com/2KY6hwo2iH — Joe Goodacre (@OzJoeGoodacre) December 16, 2021

Грінпіс Філіппін попередив, що в міру погіршення кліматичної кризи ці тайфуни будуть посилюватися.

#UPDATE At least 75 people have been reported killed in the strongest typhoon to hit the Philippines this year, official tallies show, as efforts to deliver water and food to devastated islands ramp up https://t.co/cci0XlwaKS pic.twitter.com/H280xpCCdi — AFP News Agency (@AFP) December 19, 2021

Нагадаємо, що зтихія практично стерла з лиця землі ціле місто, кількість жертв зростає

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