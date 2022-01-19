В Киеве под Печерским судом начались столкновения между полицейскими и сторонниками экс-президента Украины Петра Порошенко.

19 января в Печерском районном суде Киева возобновится рассмотрение дела пятого президента Украины Петра Порошенко, кадры происходящего перед судом появились в Телеграм-канале PavlovskyNews. Еще до начала судебного заседания под здание суда были стянуты силы полиции и Нацгвардии. Возле суда замечена соответствующая военная техника.

Также перед зданием начали собираться сторонники пятого президента.

Около 12 часов под судом завязалась потасовка между собравшимися людьми и правоохранителями. Его причиной послужило то, что сторонники пятого президента решили развести огонь в бочках для того, чтобы согреться.

Полицейские посчитали действия собравшихся неприемлемыми. На кадрах с места можно увидеть, как правоохранители оттесняли людей. В ход пустили слезоточивый газ.

Как известно, Петр Порошенко вернулся в Украину 17 января, и в тот же день в Печерском районном суде прошли слушания по делу о его обвинении в госизмене. Политика хотят привлечь к уголовной ответственности по делу о незаконных поставках угля из районов Донбасса, занятых незаконными вооруженными формированиями, организованными РФ на территории ОРДЛО, в течение 2014-2015 годов.

Избрать меру пресечения Порошенко должны 19 января. Прокуратура потребовала отправить его под стражу с возможностью внесения залога в сумме 1 миллиард гривен.

Напомним, в аэропорт "Жуляны" срочно стягивают Нацгвардию и полицию, тревожные кадры.

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