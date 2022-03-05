Найсильніший опір російським окупантам чинять не тільки воїни ЗСУ, а й мирне населення, які перекривають лісові дороги і зупиняють колони противника

Як пише Politeka.net, про це заявив радник голови офісу президента Олексій Арестович.

«У Гостомелі спецназ ГУР і 3 полк ССО разом з місцевою ТрО два дні поспіль полірували російських спецназівців і десантників.

Кадри битої техніки з тілами тимчасових окупантів, думаю, бачили багато.

Миколаївці відбили аеропорт Кульбакіно і відлупили колонну, яка намагалася з ранку обійти місто. Причому, в загальновійськових боях бере активну участь (і перемагає!) патрульна поліція Миколаєва.)

В Перемозі Броварського району накрили з повітря 15 окрему мотострілецьку бригаду з Самари.

Між іншим, там, на Ніжинському напрямку ще три доби тому російське командування почало формувати величезне оперативне об'єднання для наступ на Бровари - Бориспіль.

Тепер цього об'єднання немає.

Частково пішло під Харків, де війська окупантів зазнали величезних втрат, частково заплуталося в місцевих буераках, частково - знищено.

У Херсоні мінімум російських військ. Відновлено зв'язок. Шоу з "... вдячними херсонцями " провалилося.

Запорізька АЕС працює в нормальному режимі.

А заплуталося російське воїнство (і частково знищене) в броварських болотах тому, що місцеві жителі ведуть цю саму тотальну війну - перекриваючи лісові дороги, сповільнюючи, а то й унеможливлюючи на кілька годин рух колон противника.

А там вже наздоганяє наша артилерія і авіація", - написав Арестович на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, тим часом президент України Володимир Зеленський розкритикував НАТО за прийняте рішення не закривати небо над Україною.

"НАТО усвідомлено прийняв рішення не закривати небо над Україною. Ми вважаємо, що країни НАТО самі створили наратив, що нібито закриття неба над Україною спровокує пряму агресію РФ проти НАТО. Це самогіпноз тих, хто слабкий і внутрішньо не впевнений, хоча може володіти в рази сильніше зброєю, ніж є у нас", - заявив Зеленський.