Таке повідомлення, як пише Politeka.net, з’явилось на сторінці ВМС ЗС України в Facebook.

«В захопленому рф порту Бердянськ знищено великий десантний корабель «Орск» чорноморського флоту окупантів», - йдеться у записі.

Раніше в Мережі почали ширитись фото та відео масштабної пожежі в порту Бердянська. Мешканці міста повідомляли, що, можливо, один корабель потонув, ще два палають, а разом із ними знищено склад боєприпасів та цистерни з паливом.

У свою чергу військовий журналіст Андрій Цаплієнко так коментує кадри з Бердянська:

«Знищений ворожий десантний корабель і палаючі склади в порту. Так українські воїни нагадали чия це земля окупантам у Бердянську».

Раніше російські ЗМІ повідомили про захід у порт Бердянська великого десантного корабля (БДК) Чорноморського флоту.

"Великий десантний корабель Чорноморського флоту "Орск" - перший бойовий корабель Росії, що зайшов у порт Бердянська, і зайшов він сюди не просто так, а за своїм прямим призначенням - доставив техніку", - хвалилися ЗМІ РФ.

Нагадаємо, у британській розвідці повідомили про успіхи ЗСУ під Києвом.

Також Politeka.net писала, що авіація окупантів різко наростила кількість обстрілів: нові дані Генштабу ЗСУ

Крім того Politeka.net повідомляла, що український дідусь викрав у росіян вантажівку з боєприпасами.