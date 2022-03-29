В результаті ранкового обстрілу міста було потрапляння в будівлю Миколаївської облдержадміністрації.

Про це заявив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише Politeka.net.

За його словами, на даний момент загиблих немає, більшість людей з будівлі вийшли. Під завалами знаходяться 8 осіб, яких намагаються дістати.

«Розвалили півбудівлі. В кабінет потрапили до мене, сволоти ... ходимо під Богом, більшість вийшло, врятувалося дивом. Під завалами 8 цивільних, яких, сподіваємося, витягнемо, шукаємо. Більше ста вийшли, трьох військових теж шукаємо", - повідомив Кім, опублікувавши також фото зруйнованої будівлі.

За його словами, обстріл будівлі ОДА, як мінімум означає, що окупанти передумали наступати на Миколаїв.

"Чому? У класиці, якщо ти збираєшся щось захоплювати, тобі потрібен пункт управління областю, куди підведені всі комунікації, мережі, управління, зв'язок. Вони зрозуміли, що Миколаїв вони х*р візьмуть і вирішили нам всім передати "привіт", - запевнив Кім.

Нагадаємо, раніше Кім повідомив, що сили ЗСУ просуваються в бік Херсона.

"Там відбуваються бої, є певне просування, але не марш-кидки, вони захищаються і складно просуватися. Але прогрес є, ми рухаємося у напрямку до Херсона по Херсонській області", - сказав він.

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