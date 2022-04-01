Лікарі тиждень боролися за життя маленького Дмитра, але так і не змогли його врятувати. Поранення виявилося занадто серйозним.

Загинув 10-річний син ультрамарафонця і рекордсмена Книги рекордів України Максима Уса – Дмитро. Це сталося під час обстрілів Чернігова. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Сім'я не покинула Чернігів під час війни. Вони продовжували жити в багатоквартирному двоповерховому будинку. Під час бомбардувань батьки з сином сідали в коридорі квартири, або виходили в під'їзд будинку.

Коли почався черговий обстріл вони спустилися на перший поверх в під'їзді. За кілька метрів від їхнього будинку впав російський снаряд. Вибуховою хвилею зірвало металеві двері в під'їзді. Максим почув крик дружини і побачив сина, який лежав на підлозі без почуттів в калюжі крові.

"Прибули рятувальники, намацали пульс і сказали, що дитина ще жива. Осколкові поранення були по всьому тілу і в голову. А у дружини осколки потрапили в ноги. Одна нога у дружини зламана нижче коліна", - розповів Максим вус.

Лікарі тиждень боролися за життя маленького Дмитра, але так і не змогли врятувати. Його дружина Євгенія зараз знаходиться в лікарні. У лікарні їй не можуть надати повноцінну медичну допомогу через відсутність електроенергії та необхідних речей для операції. У його дружини залишається все менше часу, щоб встигнути врятувати ногу.

"Це насправді дуже важко - втратити кохану дитину, ні в чому не винну. Це важко. Дружина кожен день плаче, я її підтримую, друзі її підтримують. Ця безглузда війна принесла шкоду всім. Ми їм нічого поганого не зробили...",- зазначив Максим.

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