Як пише Politeka.net, українці 39-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Другого квітня стало відомо, що Росія повністю програла бій за Київську область і залишки військ втекли до Білорусі. Але ракетні атаки по Київській області тривають. Повітряне командування" Центр " повідомило про ракетний удар по місту Васильків, Київська область.
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Сьогодні, ворог в черговий раз завдав ракетного удару по місту Васильків. Частину ракет вдалося збити нашій системі протиповітряної оборони.
Дана територія була обстріляна ворожими ракетами місяць тому і зазнала значних руйнувань, майже всі приміщення згоріли від ракетного удару.
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Зараз орки знову потрапили в будівлю штабу, яке вже було зруйновано.
На даній території також дислокувався навчальний центр і цивільний коледж, який зараз своїми силами громада почала відновлювати після пожежі", - було зазначено в публікації.
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