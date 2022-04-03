Воздушное командование "Центр" сообщило о ракетном ударе по городу Васильков, который находится в Киевской области.

Как пишет Politeka.net, украинцы 39-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Второго апреля стало известно, что Россия полностью проиграла сражение за Киевскую область и остатки войск сбежали в Беларусь. Но ракетные атаки по Киевской области продолжаются. Воздушное командование "Центр" сообщило о ракетном ударе по городу Васильков, Киевская область.

"Российские войска цинично уничтожают инфраструктуру и убивают мирное население Украины, нарушая гуманитарное международное право

Сегодня, враг в очередной раз нанес ракетный удар по городу Васильков. Часть ракет удалось сбить нашей системе противовоздушной обороны.

Данная территория была обстреляна вражескими ракетами месяц назад и потерпела значительные разрушения, почти все помещения сгорели от ракетного удара.

Сейчас орки снова попали в здание штаба, которое уже было разрушено.

На данной территории также дислоцировался учебный центр и гражданский колледж, который сейчас своими силами община начала восстанавливать после пожара", - было отмечено в публикации.

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