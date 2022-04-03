Как пишет Politeka.net, украинцы 39-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Второго апреля стало известно, что Россия полностью проиграла сражение за Киевскую область и остатки войск сбежали в Беларусь. Но ракетные атаки по Киевской области продолжаются. Воздушное командование "Центр" сообщило о ракетном ударе по городу Васильков, Киевская область.
"Российские войска цинично уничтожают инфраструктуру и убивают мирное население Украины, нарушая гуманитарное международное право
Сегодня, враг в очередной раз нанес ракетный удар по городу Васильков. Часть ракет удалось сбить нашей системе противовоздушной обороны.
Данная территория была обстреляна вражескими ракетами месяц назад и потерпела значительные разрушения, почти все помещения сгорели от ракетного удара.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Арестович назвал сроки исхода войны: "Будет решен в течение 2-3 недель"
"Главное - не провоцировать россиян?": Подоляк показал европейцам кадры трагедии из Бучи
Зеленский рассказал о крупной ошибке НАТО: "Мы не предлагаем усиливать нас за счет..."
Украинцам раздадут новую финпомощь: кто имеет право на выплату
Сейчас орки снова попали в здание штаба, которое уже было разрушено.
На данной территории также дислоцировался учебный центр и гражданский колледж, который сейчас своими силами община начала восстанавливать после пожара", - было отмечено в публикации.
Напомним, ВСУ уничтожили подразделение российских оккупантов, появились кадры
А еще Politeka писала, что Кулеба после увиденного в Буче призвал миссию Международного уголовного суда приехать на сбор доказательств
Также Politeka сообщала, что Вакарчук из "Океан Эльзы" стал свидетелем сегодняшних утренних обстрелов Одессы