Кулеба подчеркнул, что эти доказательства будут использованы в международных и иностранных судах для привлечения к ответственности тех, кто совершил эти зверства.

Дмитрий Кулеба призвал миссию Международного уголовного суда приехать в Бучу для сбора доказательств. Как известно, мир потрясла новость о всех зверствах, которые устраивали русские оккупанты на нашей земле. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, которого цитирует МИД Украины в Фейсбуке.

Кулеба подчеркнул, что эти доказательства будут использованы в международных и иностранных судах для привлечения к ответственности тех, кто совершил эти зверства.

МИД Украины уже направил соответствующий запрос в Международный уголовный суд.

«Невозможно было представить это в ХХІ веке, но это происходит на наших глазах. Россия хуже ИГИЛ» - говорит Кулеба после увиденного.

Он отметил, что теперь он убежден: это дело его жизни, он желает справедливости и будет заниматься этим «до последнего вздоха, пока они все не понесут ответственность».

Также советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович записал специальное обращение, в котором прокомментировал зверское убийство российскими оккупантами людей в Киевской области – в Буче, Ирпене и Гостомеле.

"Эти освобожденные города представляют собой картинку из фильма ужасов постапокалиптического и среди уже найденных жертв этих военных преступлений российских войск изнасилованные женщины, которых пытались сжечь, убитые представители местного самоуправления, дети, убитые пожилые люди, убитые мужчины. У многих из них завязаны руки, следы пыток. Убиты они выстрелами в затылок. О таких вещах, как ограбление, или попытки забрать золото, ценные вещи, ковры, стиральные машины уже стоит ли говорить", — отметил Арестович.

Напомним, Ирпень после освобождения от оккупантов закроют на выезд и будут проверять все машины: детали.

Как сообщала Politeka, На Харьковщине оккупанты пытаются запугать жителей, обстреливают с минометов и артиллерии: "Боевой авиации не наблюдаем, но...".

Также Politeka писала, что Арестович назвал сроки исхода войны: "Будет решен в течение 2-3 недель".