Окупанти завдали удару по хірургічному відділенню лікарні в Рубіжному Луганської області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Російський снаряд влучив у дах «стратегічного об’єкту» - у хірургічне відділення лікарні в Рубіжному. Під час обстрілів 1 людина загинула (м.Рубіжне) та 3 постраждали (м. Лисичанськ, м.Новодружеськ).

Крім того, внаслідок потужних обстрілів Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Новодружеська пошкоджено близько 13 об’єктів, з них 3 багатоквартирних та 6 приватних житлових будинки, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури, автомобілі.

В результаті обстрілів росіян 95 938 споживачів Луганської області наразі без світла.

Без води залишаються повністю Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк, частково Гірська громада та Лисичанськ.

Загалом без газопостачання 36 населених пунктів (131 944 абонента), з них 30 повністю та 6 частково.

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