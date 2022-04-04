Як пише Politeka.net, українці вже 40-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. За цей час вдалося не тільки зупинити наступ ворога, а й піти в контрнаступ, звільнив Київську область повністю. Журналісти-розслідувачі Conflict Intelligence Team у своєму тг-каналі розповіли, куди попрямували втекли війська з-під Києва.

"В останні дні представники української влади і західних розвідок, а також військові аналітики попереджають, що російські сили, які виводять з півночі України, можуть бути перекинуті на Донбас. Сьогодні ми отримали перше підтвердження цієї інформації.

2 квітня на відео в Білорусі був знятий ешелон з десантною технікою (БМД-2). На ешелоні можуть бути машини зі складу десантних частин або з'єднань, які брали участь у боях на території Київської області — 76-ї десантно-штурмової дивізії, 98-ї повітряно-десантної дивізії або 31-ї десантно-штурмової бригади. Згідно з базою даних РЖД, ешелон слід на станцію Новий Оскол в Бєлгородській області, неподалік від кордону з окупованою частиною Харківської області України", - написано було в публікації.

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