Потери государственного бюджета Украины из-за войны с россией составляют около 2 миллиардов гривен в день. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"По расчетам Минфина, потери бюджета составляют около 2 млрд гривен в день. Потери инфраструктуры за месяц войны предварительно составили 119 млрд долларов. То есть 4,25 млрд долларов ежедневно. Если учесть военные потери, увеличение военных и социальных расходов, программы поддержки, потери экономики и предприятий - это 565 млрд долларов", - сказал глава правительства.
Шмыгаль подчеркнул, что сейчас правительство активно работает над тем, чтобы восстановление нашей страны было быстрым. По его словам, предусматриваются следующие источники финансирования: замороженные и арестованные средства и имущество россии; средства западных партнеров.
Премьер-министр добавил, что уже сегодня ведутся переговоры о создании фонда восстановления.
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